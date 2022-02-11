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Румыния

Россия — НАТО: американские военные прибыли в Румынию

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 Ольга Кепински
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Россия — НАТО: американские военные прибыли в Румынию
Авторское право  Andreea Alexandru/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Тысяча американских военнослужащих прибывают в Румынию в рамках миссии НАТО по укреплению восточных рубежей. Они направляются на базу в Констанце на берегу Черного моря.

Американский конвой - часть оперативной группы "Кугуар" - достиг Констанцы только сегодня утром. Другие еще в пути. Все они прибывают из Германии.

Как ожидается, базу НАТО в Констанце посетят генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг вместе с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

Таким образом, число американских солдат, размещенных в Румынии, достигает 1 900 человек. Эта страна, присоединившаяся к НАТО в 2004 году, имеет более 600 километров общей границы с Украиной.

Неделю назад 1700 американских солдат прибыли в Польшу, еще одну страну НАТО, имеющую общую границу с Украиной.

На территории этих двух стран также размещена американская система противоракетной обороны, которую Россия считает угрозой.