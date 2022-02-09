Во вторник Министерство юстиции США конфисковало 3,6 миллиарда долларов - рекордную сумму в америанской истории - и арестовало супружескую пару из Нью-Йорка по подозрению в сговоре для отмывания криптовалюты, украденной во время взлома биржи Bitfinex в 2016 году.

Обвиняемые Илья "Голландец" Лихтенштейн, 34-летний гражданин России и США, и его жена, 31-летняя американка Хизер Морган, были арестованы на Манхэттене во вторник утром. По версии следствия, они использовали "различные сложные методы" для отмывания украденной криптовалюты и сокрытия транзакций.

"Сегодняшние аресты и крупнейшая в истории Министерства финансовая конфискация показывают, что криптовалюта - не безопасное убежище для преступников, - сказала заместитель генерального прокурора Лиза Монако в видеозаявлении, опубликованном Министерством юстиции. - В тщетной попытке сохранить цифровую анонимность обвиняемые отмывали украденные средства через лабиринт криптовалютных транзакций. Благодаря тщательной работе правоохранительных органов, департамент еще раз показал, что может и будет преследовать деньги, независимо от того, какую форму они принимают".

На первом судебном заседании мировой судья постановил, что Лихтенштейн может быть отпущен под домашний арест под залог в 5 миллионов долларов. Cумма залога для Морган была установлена в размере 3 миллионов.

Прокуроры потребовали отказать в освобождении под залог, опасаясь, что у обвиняемых может оставаться доступ к крупным суммам. Сообщается, что во время обыска в их доме следователи обнаружили папку с надписью "идеи для паспорта", в которой содержалась информация о том, как получить поддельные удостоверения личности, а также сведения о тайнике с одноразовыми телефонами.

Защита ответила, что Лихтенштейн и Морган не планируют скрываться.

В самом взломе Bitfinex, когда хакер инициировал более 2 тыс. несанкционированных транзакций, отправив украденные средства на цифровой кошелек Лихтенштейна, пару не обвиняют. По словам прокуроров, во время атаки было похищено около 71 миллиона долларов в биткоинах. Сегодня эти биткоины оцениваются более чем в 4,5 миллиарда долларов.

Власти США утверждают, что предполагаемые преступники хранили похищенные средства на десятке счетов. Они также использовали классические методы отмывания денег: вклады под вымышленными именами, компьютерные программы для автоматизации операций, транзакции через нелегальный рынок AlphaBay, который был ликвидирован в 2017 году.

Обвинение настаивает, что миллионы долларов были обналичены через биткоин-банкоматы для покупки золота, неиграбельных токенов (NFT), а также подарочных карт Walmart и личных расходов. Паре может грозить до 25 лет лишения свободы.