English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
This content is not available in your region
Албания

В Албании задержан основатель криптовалютной биржи, обвиняемый в хищении двух миллиардов

Access to the comments Комментарии
 Euronews
euronews_icons_loading
Фарук Фатих Озер
Фарук Фатих Озер   -   Авторское право  HANDOUT/AFP or licensors

В Албании по запросу Анкары задержан турецкий предприниматель Фарук Фатих Озер. Его обвиняют в хищении двух миллиардов долларов — денег клиентов криптовалютной биржи Thodex. Торговая площадка под его руководством неожиданно прекратила работу в апреле прошлого года. Озер уверял клиентов, что речь идёт о технических неполадках, но следствие выяснило, что он в это время уже бежал из Турции.

По турецким законам, криптовалюту запрещено использовать как средство платежа, но покупать и продавать саму валюту можно.