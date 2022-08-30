В Албании по запросу Анкары задержан турецкий предприниматель Фарук Фатих Озер. Его обвиняют в хищении двух миллиардов долларов — денег клиентов криптовалютной биржи Thodex. Торговая площадка под его руководством неожиданно прекратила работу в апреле прошлого года. Озер уверял клиентов, что речь идёт о технических неполадках, но следствие выяснило, что он в это время уже бежал из Турции.

По турецким законам, криптовалюту запрещено использовать как средство платежа, но покупать и продавать саму валюту можно.