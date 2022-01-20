ЦБ предлагает запретить майнинг криптовалют

Центральный Банк России предложил законодательно запретить в стране выпуск, майнинг и обращение криптовалют. Регулятор пояснил, что запрет на владение не предусматривается. Крупнейшая криптобиржа Binance уже заявила, что готова к диалогу с ЦБ.

В докладе говорится, что Центробанк планирует совершенствовать систему регулярного мониторинга операций с криптовалютами, в том числе проводить совместную работу с финансовыми регуляторами стран, в которых зарегистрированы криптобиржи, чтобы получать информацию об операциях российских клиентов на зарубежных рынках криптовалют.

В документе указывается, что майнинг криптовалют способствует увеличению углеродного следа и таким образом ставит под сомнение возможность достижения целей по сокращению выбросов парниковых газов.

Эксперты ЦБ также уверены, что нынешний масштаб и дальнейшее распространение майнинга на территории России несет существенные риски для экономики и финансовой стабильности.

На этом фоне агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники утверждает, что это ФСБ убедила ЦБ ввести запрет на операции с криптовалютами из-за пожертвований в пользу организаций, признанных в России нежелательными.

Общий объем вложений россиян в криптовалюту оценивается в 5 трлн руб , или около 65 миллиардов долларов.