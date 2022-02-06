Елизавета II: платиновый юбилей на троне

Королева Елизавета II в воскресенье стала первым в истории британским монархом, правившим 70 лет: до неё никто в королевстве не встречал платиновый юбилей на троне. Праздник она отмечает скромно, оставшись в Садрингемском поместье: официальные торжества будут в июне. Однако Её величество выпустила обращение, в котором, среди прочего, пожелала, чтобы её невестку Камиллу называли королевой, когда принц Чарльз станет королём.

Подданные полагают, что это можно трактовать и как свидетельство готовности Елизаветы отречься в пользу сына: ранее подобные мысли в Букингемском дворце решительно отвергали.

"Может быть, нам нужны перемены. Королевской семье надо двигаться вперёд. Перемены, я надеюсь, были бы благотворны для нас. Если королева собирается оставить престол, то этот год — хорошее время, подходящее".

"Я очень рада. Думаю, она приняла это решение в правильное время. И я очень рада, что она решилась. Нужно двигаться вперёд, с ногу со временем, не нужно беспокоиться о прошлом. И если кто-то знает, как всё сделать правильно, так это она".

Камиллу критиковали — в рамках самой королевской семьи в том числе — за распад брака Чарльза и Дианы. Тем не менее, СМИ отмечают, что в последние годы супруга наследного принца значительно улучшила свой имидж благодаря участию в общественной жизни и благотворительных мероприятиях.