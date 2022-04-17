Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Нидерланды

Принц Гарри и Меган Маркл открыли Invictus Games 2022

Access to the comments Комментарии
 Alexander Kazakevich
euronews_icons_loading
Церемония открытия Invictus Games 2022
Церемония открытия Invictus Games 2022   -   Авторское право  Peter Dejong/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Принц Гарри и Меган Маркл приняли участие в церемонии открытия Invictus Games или "Игр непобеждённых" в Гааге. В соревнованиях, которые проводятся по инициативе принца Гарри, принимают участие военные, получившие ранения или инвалидность во время службы.

Зрители встретили овациями сборную Украины.

Перед визитом в Нидерланды герцог и герцогиня Сассекские впервые за два года вместе побывали в Виндзорском замке и встретились с Елизаветой Второй.

Следите за новостями Euronews в наших приложениях на Google Play и App Store.