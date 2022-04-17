Принц Гарри и Меган Маркл открыли Invictus Games 2022

Принц Гарри и Меган Маркл приняли участие в церемонии открытия Invictus Games или "Игр непобеждённых" в Гааге. В соревнованиях, которые проводятся по инициативе принца Гарри, принимают участие военные, получившие ранения или инвалидность во время службы.

Зрители встретили овациями сборную Украины.

Перед визитом в Нидерланды герцог и герцогиня Сассекские впервые за два года вместе побывали в Виндзорском замке и встретились с Елизаветой Второй.

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