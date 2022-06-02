Британцы отмечают юбилей королевы

"Да будет праздник!" В Великобритании начинаются четырёхдневные торжества - подданные королевстваотмечают 70-летний юбилей пребывания на престоле Елизаветы II. Самые активныеполны решимости не упуститьни одного важного момента этого события. Многие ещё до рассвета уже заняли места перед Букингемским дворцом.

"У меня есть кресло для кемпинга, зонтик, палатка, спальный мешок, - говорила Донна Уорнер. - Я приехала пораньше, чтобы занять место, чтобы иметь хороший обзор, когда выйдет к__оролева".

Перед Букингемским дворцом собрались поклонники монаршей семьи со всей Британии. Хиллэй Гринхал приехала из Ливерпуля:

"Нужно обязательно при этом присутствовать, не так ли? Вот уже шестой раз, как я приезжаю в Лондон, приезжаю на каждый юбилей. И платиновый юбилей я пропускать не собираюсь. Мне нужно было сегодня обязательно быть здесь".

"Прийти пораньше - это единственный способ обеспечить себе место прямо перед барьером в тот момент, когда мимо проедет королевская коронационная карета, эта золотая карета, и увидеть в ней королеву будет самым волшебным моментом".

Платиновый юбилей правления 96-летней королевы отмечается парадами, уличными гуляньями и концертами, а если повезёт, то и погода побалует солнцем и теплом.