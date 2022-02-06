Камилла может стать королевой

Герцогиня Корнуоллская Камилла, супруга британского принца Чарльза, может именоваться "королевой-консортом", когда её муж взойдёт на престол. Об этом сообщила лично Её величество Елизавета II в послании, приуроченном к 70-летию собственного правления.

По традиции, супруги царствующих британских королей как раз именуются "королевами", но положение Камиллы долгое время было особым, из-за непростой истории её взаимоотношений с Чарльзом. Внебрачная связь принца Уэльского, которая привела в итоге к разводу с принцессой Дианой, не могла не сказаться на имидже Камиллы. После того, как пара в итоге заключила брак — в 2005 году — было заявлено, что Камиллу будут именовать "принцессой-консортом".

Однако теперь ситуация изменилась: британские СМИ считают, что образ 74-летней супруги наследника за минувшие годы сильно улучшился благодаря участию в общественной жизни и благотворительных программах.