Британия: 3-й день празднования Платинового юбилея

Вот уже третий день вся Великобритания празднует 70-летие правления Елизаветы II. В Эпсоме дочь королевы, принцесса Анна, заменила мать на скачках, которые проводятся с 1780 года, и которые так любила посещать сама государыня.

96-летняя королева почувствовала "некоторый дискомфорт" после военного парада в четверг, а в пятницу она не присутствовала на службе в лондонском соборе Святого Павла по случаю юбилея своего правления. За грандиозным праздником конного спорта, который возглавляет так называемую "Тройную корону" самых престижных гонок Великобритании, она следила из своей резиденции в Виндзорском замке. Её неявка в субботу - всего лишь четвертый случай, когда заядлый любитель скачек, наездник и заводчик пропускает Эпсомское Дерби с 1952 года.

Герцог и герцогиня Кембриджские в сопровождении своих детей принца Джорджа и принцессы Шарлотты посетили Кардиффский замок перед субботним концертом, посвященном платиновому юбилею. Они присутствовали на репетиции и встретились с ведущими шоу, в котором примут участие такие артисты, как Майк Питерс и Бонни Тайлер.

В эти дни британцы устраивают пикники и проводят день в Виндзоре, недалеко от замка, где в настоящее время находится королева Елизавета II.

"Удивительно, что один человек правит так долго! Мы никогда не увидим этого снова в нашей жизни".

"Я думаю, что для всех очень важно выразить свою любовь и поддержку королеве, и просто для того, чтобы мы могли чувствовать себя едиными как нация - я думаю, что это тоже очень важно".

"В последние годы был карантин, поэтому у людей не было такой возможности. Так что это хорошее время, теперь все стало возвращается в нормальное русло, поэтому люди собрались вместе. Все, каждая община собирается вместе, очень приятно это видеть".

В лондонском районе Ислингтон состоялась уличная вечеринка в честь королевы в рамках третьего дня массовых мероприятий. А королевские поклонники со всего мира собрались в торговом центре London's Mall в субботу, чтобы продолжить празднование платинового юбилея правления Елизаветы II.