ВОЗ призывает не снимать маски

Все больше стран в Европе снимают или смягчают санитарные ограничения на фоне стремительного распространения омикрона - чрезвычайно заразного, но для подавляющего большинства неопасного штамма. Тенденция, которая всерьез беспокоит Всемирную организацию здравоохранения, где не исключают дальнейшей мутации вируса.

"Мы призываем все страны защитить свое население, используя имеющиеся в арсенале средства, а это - не только вакцины. Объявлять о победе рано любому государству. Этот вирус опасен, он продолжает развиваться на наших глазах", - заявил генеральный секретарь ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус

Дания стала одной из первых стран Европейского союза, где с февраля снимаются все ограничения, а ковид признается болезнью, не представляющей критической опасности для общества.

Власти отметают, что высокая заражаемость не сопровождается ростом госпитализаций с учетом высокого процента вакцинированных и ревакцинированных. Возможность вновь общаться без масок радует, но и немного пугает. "Это замечательная новость, но мне немного страшно, - говорит 60-летняя жительница Копенгагена. - Перед тем, как выйти из дома, я положила одну маску в сумку, если попаду в очень в людное место, думаю, что надену ее. Коронавирус еще не исчез, но чувство свободы, конечно, прекрасно".

По сходному пути идут и в Норвегии, там отменяют обязательную удаленную работу и снимают ограничения для многолюдных заведений. Франция также снимает лимиты по доступу публики на матчи, концерты и отзывает требование носить маски на улице. Все эти послабления рассчитаны только на вакцинированных граждан, так как без отметки о прививке взрослым закрыт доступ в большинство общественных заведений.