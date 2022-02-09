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мир

Всё больше стран Европы отказываются от санитарных ограничений

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 Андрей Позняков
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Первый день без санитарных ограничений в Стокгольме
Первый день без санитарных ограничений в Стокгольме   -   Авторское право  Andres Kudacki/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

Первый день без санитарных ограничений для жителей Швеции. Со среды правительство отменило последние запреты, связанные с коронавирусной пандемией, а вскоре обещает исключить COVID-19 из списка социально опасных заболеваний. Прохожие в Стокгольме называют это решение знаковым:

— Если честно, в последнее время и так почти не было ограничений, но я вижу, что люди всё равно довольны их отменой. В целом у меня смешанные чувства.

— Да, я думаю, люди действительно счастливы, и вообще это улучшило всем настроение. Так-то, вы знаете, здесь очень мрачно в это время года, и я думаю, что люди просто очень, очень счастливы, что ограничения отменены и мы постепенно возвращаемся к нормальной жизни.

С отменой санитарных ограничений правительство Швеции рекомендовало предприятиям постепенно сворачивать удалённую работу.

— Было непросто сохранять мотивацию. Не было той радости, которую получаешь от своей работы и общения с коллегами. Вдохновлять и поддерживать друг друга было непросто.

«Таков путь»

Швеция стала одной из первых европейских стран, отказавшихся от санитарных ограничений. Ускорить возвращение к нормальной жизни обещает британский премьер-министр Борис Джонсон. К концу февраля должен быть отменён карантин для заразившихся коронавирусом. Ранее в Соединённом Королевстве перестали требовать свидетельства о вакцинации в публичных местах и отменили обязательное ношение масок.

Подобных решений требуют и критики французского правительства. Они призывают противников принудительной вакцинации и санитарных ограничений в пятницу блокировать Париж.