В ЕС одобрили таблетки от COVID-19

В борьбе с коронавирусом страны ЕС получат на вооружение новый препарат. Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) одобрило таблетки Paxlovoid компании Pfizer для лечения COVID-19.

Их будут применять, когда заболевшему не требуется дополнительный кислород, но есть риск развития тяжёлых форм заболевания.

Paxlovoid был одобрен в США и Британии в декабре. Его уже закупили Италия, Германия и Бельгия.

Тем временем рост числа заражений омикрон-штаммом в Европе продолжается. В том числе в Румынии. Там во многих больницах не хватает койко-мест, ни врачей. Власти готовят эвакуацию пациентов из переполненных медучреждений.

Осложняется ситуация и в России из-за вспышки COVID-19 среди детей. В Москве число госпитализаций несовершеннолетних в последние недели выросло в несколько раз.

МЧС направило специалистов для дезинфекции Ленинградского вокзала.

В соседней Украине зафиксировали 32 тысячи новых случаев заражения. Это самый высокий суточный показатель за всю пандемию. За последние 24 часа от коронавируса умерли 154 инфицированных. Общее число жертв приближается к отметке в 100 тысяч человек.