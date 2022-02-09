Страны ЕС упрощают въезд туристам

Европейские школьники отправляются на февральские каникулы, этот важный для туриндустрии период будет сопровождаться ослаблением санитарных ограничений. Так, для въезда в Португалию вакцинированные по международным стандартам туристы не должны более предъявлять ПЦР-тесты, требование сохраняется лишь для тех, кто не сделал прививку.

Сходные правила и в Греции - с уточнением, что те, кто закончил вакцинацию более 270 дней назад, должны перед путешествием сделать бустер и иметь подтверждающий документ.

Во Франции после длительного перерыва ждут гостей издалека, власти объявили, что собираются отменить требование о предъявлении отрицательных тестов для привитых путешественников, прилетающих из стран за пределами ЕС. Париж выполнит обещание, если ежедневные показатели заражаемости продолжат уверенно снижаться.

Меньше заболевших регистрируют и медики Италии, там отменяют обязательное ношение масок на улицах. По этому пути идут испанские власти. С оговоркой,что маски сохранятся для многолюдных мероприятий.

Исабель Родригес Гарсия, пресс-секретарь испанского правительства, уточнила: "Маски по-прежнему будут обязательными в помещениях, а также на мероприятиях на открытом воздухе, например, на концертах, где невозможно обеспечить расстояние в 1,5 метра".

Ветер перемен обещает сделать путешествие приятным. Однако перед тем, как паковать чемодан, стоит проверить, чего именно в текущие момент требуют санитарные власти по месту назначения.