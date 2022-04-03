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Украина

Военные учения для гражданского населения под Одессой

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 Sergio De Almeida
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Военные учения для гражданского населения под Одессой
Военные учения для гражданского населения под Одессой   -   Авторское право  Скриншот из видео Euronews

С гимна Украины начинаются эти военные учения, организованные для всех желающих. Затем инструкторы напоминают правила безопасности.

В 20 километрах от Одессы, на юго-западе Украины, такие учения проводятся каждый день с начала российского вторжения.

Мы обучаем, потому что война, потому что много оружия. Потому что оружие может попасть гражданскому в любой момент. И они должны уметь безопасно, правильно использовать его против врага - не навредить себе и не навредить близким своим. На данный момент, с начала марта через нас прошло более 3000 гражданских
Ростислав Дякин
руководитель спортивного стрелкового клуба "Дивизион 55"

В обычной жизни Александра - визажист и работает в салоне красоты.

У нас сейчас, к сожалению, такое положение в стране, что нужно быть готовыми всем ко всему. Поэтому решила потренироваться, на всякий случай. Потому что не хочу никуда уезжать, хочу оставаться дома
Александра Долматова

Александра приезжает сюда раз в неделю.

Почти половина проходящих военную подготовку и 30% инструкторов - женщины. Большинство продлевают обучение, чтобы потом вступить в подразделения территориальной обороны и применять приобретенные навыки на практике.

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