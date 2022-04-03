Военные учения для гражданского населения под Одессой

Военные учения для гражданского населения под ОдессойКомментарии
Авторское право Скриншот из видео Euronews-
С гимна Украины начинаются эти военные учения, организованные для всех желающих. Затем инструкторы напоминают правила безопасности.
В 20 километрах от Одессы, на юго-западе Украины, такие учения проводятся каждый день с начала российского вторжения.
В обычной жизни Александра - визажист и работает в салоне красоты.
Александра приезжает сюда раз в неделю.
Почти половина проходящих военную подготовку и 30% инструкторов - женщины. Большинство продлевают обучение, чтобы потом вступить в подразделения территориальной обороны и применять приобретенные навыки на практике.
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