США отправляют 3000 военнослужащих в Центральную и Восточную Европу

Президент США Джо Байден планирует направить 3 000 военнослужащих в Восточную Европу для поддержки сил НАТО "в ближайшие дни", - заявил в среду представитель Пентагона Джон Кирби.

По его словам, около тысячи военнослужащих, размещенных в настоящее время в Германии, будут передислоцированы в Румынию, поскольку Россия не проявляет намерения сократить свое военное присутствие на границе с Украиной, и Запад опасается вторжения в страну.

В Румынии в данное время находятся 900 американских солдат. К ним должны присоединиться и силы, которые в страну направит Франция.

"Соединенные Штаты будут продолжать консультации и координацию с Францией и всеми нашими союзниками, чтобы мы дополняли друг друга в развертывании сил", - отметил Кирби.

Кроме того, в Германию и Польшу будут направлены 2 000 военнослужащих 82-й воздушно-десантной дивизии, основной силы быстрого реагирования вооруженных сил США. Из них 1 700 человек будут передислоцированы в Польшу, а остальные помогут координировать действия американских сил в Германии. В настоящее время в Польше размещены около 5 000 военнослужащих США.

Отвечая на вопрос, зачем перебрасывать силы именно сейчас, нужно упомянуть несколько факторов. Г-н Путин продолжает наращивать объединённые наступательные силы, даже в течение последних суток, он продолжает это делать у западных границ России, в Беларуси, и, как я уже сказал, в Средиземном море, а также в Северной Атлантике.

Он не продемонстрировал, что заинтересован в деэскалации напряжения. Джон Кирби Представитель Пентагона

В Белом доме отметили, что переброска дополнительного контингента на временной основе не связана с получением новых разведывательных данных.

По сообщению агентства Интерфакс, замглава российского МИД Александр Грушко раскритиковал решение США отправить военных в Европу. Чиновник назвал эти действия "деструктивными шагами", которые "сужают поле для политических решений".