Кризис вокруг Украины втягивает Америку и угрожает Европе холодом

Программу «О положении Союза» ведёт из Брюсселя Штефан Гробе: "На этой неделе украинский кризис вышел на новый уровень, когда президент США Джо Байден одобрил отправку ещё около 3000 солдат в Восточную Европу. По спланам Пентагона, 1000 из этих военнослужащих, которые же находятся в Германии, будут передислоцированы в Польшу и Румынию.

Стремясь успокоить восточноевропейских союзников по НАТО, Вашингтон также заявил, что не будет размещать войска на Украине в случае российского вторжения.

Нетерпение Киева

Как Украина отреагировала на это заявление, неясно. Но всё более нетерпеливое правительство в Киеве оказывает давление на Запад и особенно на ЕС, чтобы те раскрыли свои карты и опубликовали план санкций против России.

Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины:

«Я понимаю, что нам придётся работать с группой партнёров, которых нужно убедить в необходимости быть более активными. Они должны понять одну простую вещь: сложную ситуацию нельзя решить, не приняв сложных решений».

Особый интерес представляет поведение Германия. Берлин отказался поставлять оборонительные вооружения Украине, не позволил союзникам поставять ей некоторые виды такого оружия и вновь продемонстрировал нежелание вносить газопровод «Северный поток-2» в пакет санкций​, возможных в случае вторжения России.

Опасения Берлина

На вопрос в интервью об обвинениях в том, что Германия больше не может быть надёжным партнёром, новый канцлер Олаф Шольц сказал следующее:

«Все знают, что Германия - это страна, которая за последние годы предоставила Украине наибольший объём помощи. Мы выделили почти 2 миллиарда евро на стабилизацию экономической независимости Украины, чтобы помочь ей встать на ноги и хорошо развиваться».

В Германии и других странах опасаются, что жесткие санкции против России могут иметь нежелательные последствия для энергетической безопасности Европы.

Группа исследователей из брюссельского аналитического центра Bruegel предупреждила об опаcности энергетического кризиса в стиле 1970-х годов, который серьёзно нарушит экономическую и социальную жизнь Европы, если поставки российского газа будут прерваны.

За подробностями давайте обратимся к одному из авторов этого доклада. Наш собеседник - Симоне Тальяпьетра, старший научный сотрудник центра Bruegel и специалист по энергетической политике.

Гробе: Итак, что произойдет, если российский газ перестанет поступать, как долго Европа сможет обходиться без него?

Без российского газа будет сложно

Тальяпьетра: Это большой вопрос в наши дни. Россия обеспечивает 40% европейского потребления газа, поэтому Европе будет сложно справиться с полным прекращением российских потоков. Это потребует принятия ряда важных мер по изменению как предложения, так и стороны спроса. И это дорого обойдётся Европе.

Гробе: Можно ли в случае перебоев c российским газом заменить его дополнительными поставками, скажем, из Норвегии, Алжира или Катара?

Тальяпьетра: Быстрый ответ: к сожалению, нет. У Европы есть некоторые свободные мощности для импорта от всех этих поставщиков - Алжира, Норвегии и так далее, но для замены больших российских объёмов этого будет недостаточно. Единственный реалистичный вариант - СПГ. Но опять же, мощности по сжижению природного газа во всем мире используются уже почти полностью. Так что проблема не в том, сколько ещё Европа может импортировать. У нас достаточно инфраструктуры. Проблема в способности производителей, кроме России, больше поставлять. Возможно, Катар может добывать ещё какое-то количество и экспортировать что-то ещё в Европу. Возможно, США произведут больше. Но эти объёмы не заменят полностью российский газ.

Гробе: Какой будет цена для экономики ЕС?

Тальяпьетра: Эта цена будет значительной. Нам придётся принять болезненные меры по сокращению потребления газа, в частности, в промышленности. Возможно, будут закрыты многие заводы на определенное количество дней, чтобы перенаправить имеющийся газ на приоритетное отопление жилых помещений. От этого пострадает экономика и замедлится процесс восстановления после пандемии, который мы сейчас наблюдаем в европейском хозяйстве.

Гробе: Есть ли способ, которым Европа может подготовиться к такому наихудшему сценарию прямо сейчас?

Тальяпьетра: Европа должна подготовить планы действий в чрезвычайных ситуациях. Придётся, по меньшей мере, контролировать процесс сокращения потребления газа, начиная с определенных отраслей, которые, скажем, не являются стратегическими, а затем подвергать ему другие по мере возрастания их важности. Это то, что нам нужно будет делать в чрезвычайной ситуации, с которой мы столкнемся в случае полного прекращения газовых потоков из России. Поэтому нам и нужны планы действий в чрезвычайной ситуации.

Папская аудиенция и северокорейский театр

Мы почти подошли к концу этого выпуска, но я не хочу отпускать вас, не рассказав о том, как было нарушено плавное течение дня духовного лидера. Во время еженедельной встречи с публикой в Ватикане папу Франциска прервал некий рассерженный человек, пытавшейся нарушить эту аудиенцию.

Мужчина выкрикивал на нескольких языках слова критики в адрес католической церкви и её лидера, прежде чем его вывела охрана. На протяжении всего эпизода папа Франциск продолжал своё послание к верующим.

Кстати о верности. Иногда её выражают лидеру слишком рьяно. Северкореец Ким Чен Ын на концерте Лунного Нового года в театре в Пхеньяне сорвал аплодисменты, бурные как раскаты грома. Как я уже сказал, это была театральная сцена".