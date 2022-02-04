Дмитрий Кулеба: Украина сталкивается с фейками последние 8 лет

Анелиз Боржес, EURONEWS:

"Здесь, на Украине, полученные США разведданные о том, что Россия фабрикует предлог для вторжения, попали на первые полосы газет. Но министр иностранных дел страны заявил, что эта новость вовсе не является неожиданностью.

Дмитрий Кулеба пояснил, что украинцы сталкиваются с российскими операциями прикрытия в течение последних восьми лет, и у Москвы нет лимитов, когда дело доходит до фальсификации информации с целью оправдать свои военные операции. Кулеба сказал, что, хотя официальные лица все еще ожидают подробностей по полученным только что разведданным, Украина будет продолжать работать с США, чтобы вывести на чистую воду реальные намерения России в регионе.

За последние недели Украина смогла рассчитывать на единодушную поддержку западных стран: премьер-министры Великобритании и Нидерландов, президент Турции приехали в Киев, чтобы выразить свою поддержку. Последним лидером государства НАТО, объявившим о своём визите, стал президент Франции. Эммануэль Макрон приедет на Украину после поездки в Москву и посещения Владимира Путина в начале следующей недели.

Все это - лишь часть усилий по поиску дипломатического выхода из кризиса и предотвращения войны, которая, по мнению ведущих лидеров, изменит не только Европу, но и весь мир".