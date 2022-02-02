Олимпиада и коронавирус

В Китае растёт число положительно протестированных на коронавирус членов делегаций и спортсменов, прибывших в страну для участия в Олимпиаде. За последние десять дней здесь выявлено 232 случая. Положение дел прокомментировал Брайан Макклоски, председатель экспертной медицинской группы Международного олимпийского комитета:

– Важно понимать, что стоит за этими цифрами. Ситуация такова, что практически во всех странах мира уровень заболеваемости ковидом сейчас выше, чем в Китае. И те, кто приезжают с отрицательным тестом на руках, по прибытии могут быть протестированы положительно из-за высокого распространения вируса в собственных странах.

Согласно действующим здесь строгим правилам, заражённых спортсменов отстраняют от участия в соревнованиях. Предпринимаются все меры, чтобы не допустить распространения вируса.

– Все тщательно соблюдают установленные требования, – делится Кортни Саро, канадская спортсменка. – В Олимпийской деревне очень следят за чистотой. Все носят маски, перчатки, и мы чувствуем себя в полной безопасности.

До начала XXIV зимних Олимпийских игр остаётся совсем немного времени, и здесь сейчас завершаются последние приготовления к грандиозному спортивному мероприятию.