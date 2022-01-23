Олимпийская деревня принимает гостей

Олимпийские деревни Игр в Пекине начали принимать первых гостей. Официальное открытие состоится 27 января, но в свои дома уже заехали представители более 20 стран. Из-за строгих антиковидных все прибывающие из-за рубежа атлеты, члены официальных делегаций и журналисты будут помещены в так называемые пузыри.

При этом власти Китая сообщили, что выявили 72 инфицированных коронавирусом среди членов иностранных делегаций. К настоящему времени среди атлетов и официальных лиц заразившихся не обнаружено

Соревнования Олимпиады пройдут в трех ключевых кластерах: в Пекине, в столичном уезде Яньцин и городе Чжанц зякоу в провинции Хэбэй. В связи с этим для проведения Игр было построено три олимпийских деревни , каждая их них представляет собой небольшой городок.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля, а Паралимпийские игры — с 4 по 13 марта.