Пекин-2022: на Олимпиаду — с тремя прививками

Организаторы зимней Олимпиады в Пекине "настоятельно рекомендуют" участникам соревнований привиться третьей дозой вакцины от COVID-19 до приезда в Китай.

Для защиты от вируса на Олимпийские игры также не пустят иностранных болельщиков, а окончательное решение по допуску на стадионы местных зрителей еще не принято.

"Мы постоянно общаемся с Международным олимпийским комитетом, и мы достигли взаимопонимания: из-за нестабильности ситуации с COVID-19 и рапространением по миру нового штамма "омикрон", мы настоятельно рекомендуем всем спортсменам и другим участникам Игр сделать бустерную прививку до приезда в Китай. Многие страны отреагировали на предложение положительно и вакцинировали своих спортсменов", — заявил заместитель главы канцелярии эпидемиологического контроля оргкомитета Игр Хуан Чунь.

На этой неделе Национальная хоккейная лига заявила, что игроки ее клубов не поедут в Китай из-за пандемии. Организаторы Олимпиады выразили сожаление.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.