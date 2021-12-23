Китай: изоляция и массовое тестирование

Тринадцать миллионов жителей китайского города Сиань оказались под замком. Строгая изоляция и массовое тестирование на коронавирус введены в мегаполисе из-за локальной вспышки COVID-19.

Покидать город, за исключением особых случаев, запрещено. Выходить из дома разрешено только одному члену семьи раз в два дня за покупками. Ограничения вступили в силу всего за несколько недель до старта Олимпийских Игр в Пекине.

"По всей вероятности, мы увидим небольшое количество инфекций. Риск передачи коронавируса довольно высок, но мы полностью к этому готовы", - сказал Хуан Чунь, заместитель главы канцелярии эпидемиологического контроля оргкомитета Игр.

В Олимпийской деревне Чжанцякоу так же действуют противоэпидемические меры. И обслуживающий персонал, а в дальнейшем и спортсмены, должны соблюдать целый ряд требований.

Чжан Сяосянь, руководитель группы тестирования: "В настоящее время все, кто находятся в Олимпийской деревне, каждые шесть часов должны проходить тест на нуклеиновые кислоты. Спортсменам предстоит сдать этот анализ через шесть часов после прибытия. У атлетов мы будем брать мазок из горла".

С целью снизить риск распространения коронавируса, поселок обустроили так, чтобы маршруты сотрудников и спортсменов во время Игр не пересекались. Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. В конце января сюда начнут прибывать атлеты.