Жертвы среди мирного населения в ходе американского рейда в Сирии

По меньшей мере 13 человек, в том числе шестеро детей, погибли в четверг утром в результате спецоперации военнослужащих США на северо-западе Сирии.

Как сообщает неправительственная организация "Белые каски", которая помогает раненым и занимается разбором завалов, мишенью американского десанта стал один из домов в городе Атма провинции Идлиб.

В Пентагоне заявили, что спецоперация с участием вертолётов прошла успешно; никто из американских солдат не пострадал.

По данным расположенного в Великобритании Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, мишенью спецназовцев были руководители местного филиала Аль-Каиды*.

На завершающей стадии операции американские вертолеты разрушили два жилых дома, что и привело к жертвам среди гражданского населения, сообщили очевидцы. В ходе трехчасовой операции американские ВВС нанесли пять ударов по выбранным целям. Вышедший из строя один из вертолётов позже был уничтожен.

* Признана в РФ террористической организацией и запрещена.