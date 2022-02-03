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Сирия

Жертвы среди мирного населения в ходе американского рейда в Сирии

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 Марфа Васильева
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Дом в городе Атма, провинции Идлиб, ставший мишенью американского рейда. 3 февраля 2022 года
Дом в городе Атма, провинции Идлиб, ставший мишенью американского рейда. 3 февраля 2022 года   -   Авторское право  Ghaith Alsayed/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

По меньшей мере 13 человек, в том числе шестеро детей, погибли в четверг утром в результате спецоперации военнослужащих США на северо-западе Сирии.

Как сообщает неправительственная организация "Белые каски", которая помогает раненым и занимается разбором завалов, мишенью американского десанта стал один из домов в городе Атма провинции Идлиб.

В Пентагоне заявили, что спецоперация с участием вертолётов прошла успешно; никто из американских солдат не пострадал.

По данным расположенного в Великобритании Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, мишенью спецназовцев были руководители местного филиала Аль-Каиды*.

На завершающей стадии операции американские вертолеты разрушили два жилых дома, что и привело к жертвам среди гражданского населения, сообщили очевидцы. В ходе трехчасовой операции американские ВВС нанесли пять ударов по выбранным целям. Вышедший из строя один из вертолётов позже был уничтожен.

* Признана в РФ террористической организацией и запрещена.