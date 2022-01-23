Сирия: курдские формирования ведут интенсивные бои с экстремистами

В сирийской провинции Хасека идут интенсивные бои в районе, где расположена тюрьма Эс-Синаа, охраняемая курдскими силами. В четверг боевики террористической группировки ИГИЛ (запрещена в России) предприняли попытку захватить учреждение, где содержатся тысячи экстремистов. Чтобы облегчить побег заключенным, у входа на территорию пенитенциарного учреждения были взорваны два заминированных автомобиля.

В результате столкновений курдских формирований с боевиками убиты десятки человек. К операции по ликвидации сбежавших из тюрьмы боевиков привлечена боевая авиация вооруженных сил США. Представитель возглавляемых курдами Сил самообороны заявил, что в субботу большая часть тюрьмы находилась под их контролем, за исключением небольшой территории, которую удерживают бунтующие заключенные.

Бои, которые не прекращаются вот уже несколько дней, спровоцировали массовое бегство гражданского населения. Тысячи людей покинули свои дома, расположенные рядом с тюрьмой и перебрались в близлежащие районы, где живут их родственники.

В министерстве иностранных дел Сирии заявляют, что ВВС США наносят неизбирательные удары по гражданским объектам. Сирия призвала Совет Безопасности ООН взять на себя ответственность за защиту мирного населения в Хасеке.