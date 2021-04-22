Израиль-Сирия: ракетные удары

Израиль нанес ракетный удар по территории Сирии. Об этом вечером в среду сообщили средства массовой информации этой страны. По их данным удар был нанесен по объекту в районе города Думайр, расположенного в 40 км к северо-востоку от Дамаска. Четыре сирийских военнослужащих получили ранения и был причинен материальный ущерб.

Согласно информации, распространённой израильской армией целью удара была батарея противовоздушной обороны, а нанесен он был в ответ на предполагаемый ракетный обстрел с территории Сирии. По данным израильской стороны, эти ракеты упали в пустыне Негев на юге Израиля, причем обломки одной из них были найдены вблизи ядерного исследовательского центра в Димоне. как утверждают израильтяне, батарею в сирийском Думайре контролируют вооружённые формирования, связанные с Ираном.

В ночь на среду израильские силы, дислоцированные на аннексированных Израилем Голанских высотах были приведены в боевую готовность.