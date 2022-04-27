Израиль нанес ракетный удар по Сирии

В ночь на среду Израиль нанес ракетный удар по военным объектам в пригороде Дамаска. Девять сирийских военнослужащих погибли, сообщает агентство AFP со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека. Четверо из них были членами проиранского ополчения, поддерживающего режим Башара Асада в стране. За несколько часов до нападения в Тель-Авиве заявили, что на сирийской территории разбился израильский беспилотник.