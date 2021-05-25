В Мали совершён второй за 9 месяцев военный переворот

В Мали снова совершён военный переворот. Девять месяцев спустя временные президент и премьер-министр были задержаны в понедельник вечером военными и под конвоем доставлены на армейскую базу Кати. Позднее к ним присоединился министр обороны генерал Сулейман Дукуре.

Местные СМИ уточняют, что Ба Ндао и Моктар Уан были задержаны из-за отказа включить в состав нового переходного правительства двух активных участников предыдущего переворота.

"Мы осуждаем то, что произошло в Мали за последние несколько часов, а именно: похищение президента и премьер-министр страны,- отреагировал на случившееся глава Евросовета шарль Мишель. - Мы поддерживаем заявления ЭКОВАС и Африканского союза. Мы призываем к переходному периоду и гражданской власти. Случившееся накануне крайне серьёзно и вызывает беспокойство. Евросоюз готов рассмотреть необходимые ответные меры".

Официальных сообщений об условиях, в которых находятся задержанные, и их статусе не поступало. В ходе августовского военного переворота прошлого года на базу в Кати был доставлен президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта, через несколько часов объявивший об отставке.

Малийские СМИ сообщают, что военные действуют от лица вице-президента Ассими Гоиты. Пользователи соцсетей убеждены, что этот переворот - дело рук тех же людей, что и в августе прошлого года.