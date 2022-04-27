Мали обвиняет Францию в шпионаже и провокациях

Военные власти Мали обвиняют Францию в шпионаже и подрывной деятельности. По словам представителя переходного правительства, с начала года в стране зарегистрировали более 50 случаев намеренного нарушения воздушного пространства, среди который пролет дрона над базой Госси.

На прошлой неделе французское командование распространило кадры, снятые при помощи беспилотника недалеко от Госси, на которых, как утверждается, наёмники из российской частной военной компании Вагнер хоронят тела. По версии Парижа, "вагнеровцы" пытаются таким образом инсценировать преступления, якобы совершённые французскими военными, покидающими Мали.

В Бамако заявили об обнаружении братской могилы возле лагеря, ранее занимаемого французами. Прокурор военного трибунала приступил к расследованию.

Французские солдаты прибыли в Мали в 2014 году для борьбы с джихадистами в рамках операции "Бархан". После военного переворота в стране в августе 2020-го, отношения новых властей с Парижем осложнились. В феврале этого года было объявлено о постепенном выводе французского контингента.

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