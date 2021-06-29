Эксперты ООН обвинили российских военных инструкторов и поддерживаемые ими силы Центральноафриканской Республики в "чрезмерном применении силы, беспорядочных убийствах, захвате школ и широкомасштабном мародерстве". В понедельник Кремль назвал эти заявления "очередной ложью".

В понедельник ряд американских СМИ опубликовал информацию о 40-страничном докладе группы экспертов ООН, следящей за выполнением санкций в отношении ЦАР. В нем комиссия утверждает, что она собрала "свидетельства об активном участии российских инструкторов в боевых операциях на местах". Информация якобы поступила от большого числа местных чиновников, государственных военных и членов силовых структур, а также местных жителей в различных районах страны.

В докладе говорится, что во время контрнаступлений против сторонников бывшего президента Франсуа Бозизе, российские инструкторы "часто возглавляли, а не сопровождали" войска национальной армии Центральноафриканской Республики.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков категорически отверг обвинения, впервые появившиеся в газете The New York Times, в том, что российские инструкторы участвовали в убийстве мирных жителей и разграблении домов. "Российские военные советники не могли участвовать и не участвовали ни в убийствах, ни в грабежах. Это очередная ложь", - сказал он.

Затянувшийся конфликт

Несмотря на то, что ЦАР, находящаяся в центре материка, богата полезными ископаемыми, она остается одной из самых бедных стран мира. В ней проживает всего 4,5 млн человек. На данный момент Центральноафриканская Республика фактически не контролируется официальным правительством, а регионами страны управляют вооруженные группировки, которые воюют между собой за власть и ресурсы.

У истоков современного конфликта в ЦАР лежит противостояние террористической мусульманской группировки "Селека" и христианских вооруженных формирований "Антибалака", от которых и откололись многие из действующих сегодня повстанческих группировок.

В марте 2013 года "Селека" захватила президентский дворец в столице Банги, заставив тогдашнего президента Франсуа Бозизе бежать в Камерун. С тех пор Бозизе пытается снова сесть на президентское кресло, и его поддерживают некоторые вооруженные группировки.

В феврале 2019 года правительство заключило мирное соглашение с 14 повстанческими объединениями, но в декабре 2020 конституционный суд отклонил кандидатуру Бозизе на пост президента и в стране снова началось кровопролитие.

Спор об участии "российских наемников" в ЦАР

В декабре прошлого года российский МИД сообщил, что Россия по просьбе властей ЦАР направила в страну 300 инструкторов для помощи в борьбе против повстанцев. Всего в ЦАР, по официальным данным, работают более 500 российских инструкторов и советников. При этом российское ведомство утверждает, что командированные не принимают участия в военных операциях.

Ранее комиссия по прававам человека ООН и ряд СМИ сообщали о том, что в республике действуют наемники частных российских военных компаний. В докладе говорится, что, по словам координатора российских инструкторов, весь персонал набран из ассоциации, состоящей, в основном, из бывших военных.

На прошлой неделе США, Великобритания и Франция обвинили российский персонал в Центральноафриканской Республике в совершении "злоупотреблений" в отношении гражданского населения и препятствовании миротворческой деятельности ООН.

Запад обвинил Россию в том, что в стране действуют наемники "Группы Вагнера" - частной охранной компании, предположительно связанной с бизнесменом Евгением Пригожиным, которому в США были предъявлены обвинения во вмешательстве в президентские выборы 2016 года. По неподтвержденным данным, его компании также получили выгодные контракты на добычу полезных ископаемых в Центральноафриканской Республике.

Россия ответила, что заявления о "российских наемниках" в Центральноафриканской Республике бездоказательны и "больше похожи на антироссийский политический заказ". "Наши коллеги видят российских наемников везде, - сказала заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева. - Складывается ощущение, что в Вашингтоне живут в виртуальной реальности: все, что делают США, - это хорошо, а то, что делают другие, а уж тем более Россия, - это плохо".

Евстигнеева также подчеркнула, что любые возможные случаи нарушений международного гуманитарного права и прав человека должны расследоваться национальными властями.

Что говорится в докладе?

В докладе говорится, что 18 апреля Россия подтвердила, что в ЦАР работают 532 инстркутора и число контингента никогда не превышало 550 человек. Однако, по оценкам многочисленных источников, число российских инструкторов составляет от 800 до 2 100 человек, среди которых есть граждане Ливии, Сирии и других стран.

Россия также ранее проинформировала комитет по санкциям, что инструкторы, поддерживающие военные операции правительства и обеспечивающие личную охрану должностных лиц ЦАР, не будут вооружены. В то же время комиссия заявила, что "непосредственно наблюдала и получила свидетельства" обратного.

По словам составителей доклада, российские официальные лица подтвердили, что инструкторы были вооружены, заявив, что это было сделано для их собственной защиты и что оружие применялось только "при обстреле". При этом оружие и боеприпасы были получены из запасов, которые Россия предоставила Министерству обороны ЦАР, что является нарушением обязательств конечного пользователя перед комитетом по санкциям, подписанных президентом республики в 2018 и 2019 годах.

В нескольких районах эксперты ООН получили конфиденциальную информацию и обнаружили доказательства чрезмерного применения силы военными Центральноафриканской Республики и российскими инструкторами.

Так 28 декабря 2020 года коммерческий грузовик, следовавший в Банги, был остановлен солдатами у временного контрольно-пропускного пункта в Гримари на юге центральной префектуры Уака. По словам очевидцев, когда водитель пытался остановиться, солдаты и сопровождавшие их российские инструкторы открыли огонь.

В результате три гражданских лица были убиты и 15 получили ранения, включая одного несовершеннолетнего. Местные власти не нашли никаких доказательств связи грузовика с вооруженными группами, говорится в докладе, а российский координатор отрицает какую-либо причастность.

Комиссия заявила, что во время операции против повстанцев, поддерживающих Бозизе, в Бамбари, столице префектуры Уака, 15 февраля правительственные войска и российские инструкторы открыли огонь в мечети Аль-Таква. По данным местных источников, жертвами стали 17 человек, в том числе несколько боевиков. В докладе говорится, что экспертная группа смогла подтвердить, что по крайней мере шесть погибших были гражданскими лицами.

Также в документе сказано, что комиссия получила "многочисленные сообщения о неразборчивых убийствах безоружных гражданских лиц российскими инструкторами". Эксперты смогли подтвердить со слов местных чиновников или очевидцев ряд таких инцидентов, включая расстрел безоружного мужчины 21 февраля, убийство двух гражданских лиц с ограниченными возможностями и расстрел двух гражданских лиц из племени фулани 8 марта.

Во многих местах, где проходили или дислоцировались правительственные солдаты и российские инструкторы, по словам комиссии, есть свидетельства о разграблении домов и зданий.

Гуманитарные группы также подвергаются нападениям. В докладе приводится пример заявления об ограблении 18 марта неназванной гуманитарной организации в столице северо-западной префектуры Оухам, где среди похищенных товаров были наборы для помощи жертвам сексуального насилия стоимостью около 1850 долларов США.