Десять тысяч рыбаков на льду с благотворительными целями

Более 10 тысяч рыбаков со всех концов США собрались на благотворительные соревнования по зимней рыбалке. Площадку на льду озера Хол-ин-Дей — более 500 га — готовили два дня. Как принято в Штатах, участники события называют его "крупнейшим в мире".

Взносы за участие в ежегодных соревнованиях отправляются на благотворительные цели. За более чем 30 лет рыбаки собрали более 4 млн долларов.