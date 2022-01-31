Десять тысяч рыбаков на льду с благотворительными целями

Более 10 тысяч рыбаков со всех концов США собрались на благотворительные соревнования по зимней рыбалке. Площадку на льду озера Хол-ин-Дей — более 500 га — готовили два дня. Как принято в Штатах, участники события называют его "крупнейшим в мире".
Взносы за участие в ежегодных соревнованиях отправляются на благотворительные цели. За более чем 30 лет рыбаки собрали более 4 млн долларов.
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