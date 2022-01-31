"Такого ожидали немногие": португальцы обсуждают итоги досрочных выборов

Победу предсказывали, но не такую: португальцы обсуждают довольно неожиданные итоги досрочных парламентских выборов, на который Социалистическая партия действующего премьера Антониу Кошты получила 117 мандатов из 230.

"Это победа здравого смысла и продолжение политики, которая привела нас туда, где мы есть. Я хочу верить, что это будет новым шагом к восстановлению экономики и общества после пандемии".

"Я сам из социал-демократов и голосовал за них. Я так и думал, что социалисты победят, но даже не предполагал, что с таким отрывом".

"Мне жаль, что ультраправые получили столько голосов, но в целом победа соцпартии была предсказуемой".

Второе место заняли социал-демократы Руя Рио: призывавшие к реформам правоцентристы, главные соперники социалистов, получили 76 кресел: немало, но рассчитывали они на большее.

Серджио Алмейда, Euronews:

"Португалия проснулась в новой политической реальности, в которой абсолютное большинство получила соцпартия. Такого ожидали немногие. Опросы последних недель предсказывали упорную борьбу между социалистами и социал-демократами, между Антониу Коштой и Руем Рио, и победителем в этой борьбе вышел Кошта".

Правящая коалиция распалась в прошлом году из-за того, что партнёры не поддержали предложенный социалистами бюджет. Теперь у сторонников Кошты есть вся свобода действий.

Антониу Кошта, премьер-министр Португалии:

"Абсолютное большинство не означает абсолютной власти. Оно не означает единоличного правления. Это увеличенная ответственность и управление вместе с португальским народом".

С другой стороны, видна и поляризация португальского общества: третье место заняла партия "Шега!", что значит "Хватит!". Это призыв, в том числе, к прекращению политики социалистов.