Португалия: Chega делает ставку на молодёжь

Чем объясняется успех крайне правой партии Chega среди португальской молодёжи? Репортаж корреспондента Euronews из Лиссабона

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Эстель Нильссон-Жюльен, Euronews:

"Мы находимся в Лиссабоне, столице Португалии, где недавно прошли парламентские выборы, результаты которых потрясли всю страну.

После восьми лет правления социалистов было избрано консервативное правительство, при этом резко возросла популярность крайне правой партии Chega также возросла. Ей удалось привлечь португальскую молодежь, среди которой многие говорят, что им надоело отсутствие возможностей.

Но есть и те, кто считает партию ксенофобной и опасной. Мы приехали сюда, чтобы узнать об этом побольше".

Chega ("Хватит!" была создана в 2019 году Андре Вентурой, и на мартовских выборах число её кресел в парламенте возросло с 12 до 50. Этот прорыв произошел в тот момент, когда Португалия отмечает 50-летие со дня свержения правой диктатуры.

Партия стремилась привлечь молодых избирателей. 25-летняя Рита Мария Матиаш была переизбрана в парламент.

"Люди немного боятся правых, - говорит Рита, - потому что у них есть шрамы, и их опасения справедливы. Но я не могу отвечать за тот период, когда меня ещё не было на свете. Нам надоело видеть, что у молодежи во Франции, Англии и Швейцарии больше возможностей, чем у нас".

Для правозащитных и антидискриминационных организаций партия Chega представляет собой угрозу демократии.

Лу Лушан, SOS Расизм:

"Я считаю, что Chega – это форма пропаганды. Это форма отмывания расистских идей. Голосование за Chega обычно представляют как голосование против системы, от которой люди устали. Они недовольны многими политиками, особенно политиками из партии социалистов и другими, из противоположных партий. Но это не так. Это голосование за расизм. Это голосование за дискриминацию. Это голосование против меньшинств".

Chega обвиняют в расизме, исламофобии и преследовании цыганской общины Португалии. Партия отвергает такие обвинения, заявляя, что это тактика разжигания страха. Она отпраздновала историческую победу в регионе Алгарве, на юге Португалии.

Политолог Антониу Кошту Пинту из Института социальных наук Лиссабонского университета объясняет, как Chega привлекает молодёжь:

"Chega действительно внесла новшества в политические кампании. Во-первых, потому что она номер один по использованию социальных сетей, особенно TikTok. У радикальных правых явно выраженный мужской электорат. Женщины действительно больше голосовали за левых, и это связано с консервативной повесткой дня Chega.

За Chega голосовали менее образованные молодые люди, а более образованные — за правую либеральную партию "Инициатива либералов". Так что да, в Португалии наблюдается явное движение молодого избирателя слева направо".