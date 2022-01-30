50 лет "Кровавому воскресенью" в Лондондерри

В Северной Ирландии — памятные мероприятия в 50-летнюю годовщину "Кровавого воскресенья", расстрела демонстрации в Лондондерри.

30 января 1972-го британские десантники расстреляли участников невооружённой манифестации в районе Богсайд. Демонстранты выступали против массовых арестов без суда, практики переселения католиков, а также против введённого в начале года прямого управления Северной Ирландией.

13 человек погибли на месте, ещё один скончался позже в больнице. Эта трагедия стала знаковой в истории североирландского конфликта привела к новому витку насилия.

Майкл Макэлхинни, брат погибшего:

"Город погрузился в тишину, окаменел. Я разговаривал с тех пор со многими людьми, в том числе с солдатами, которые там были — правда, не из парашютного полка. Они рассказывали, что было жутко. Дети даже не бросали в них камни, не кричали в их сторону — солдаты сочли это очень странным".

В конце 90-х, после Белфастского соглашения, британское правительство инициировало расследование тех событий, которое стало одним из самых долгих в истории страны. В итоге в Лондоне заявили, что у парашютистов не было никаких оснований открывать огонь по людям. Обвинения были выдвинуты единственному солдату, но летом прошлого года их отозвали из-за давности дела.