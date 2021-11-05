ЕС - Британия: торговая война не за горами

Очередной раунд переговоров Британии и ЕС по североирландскому протоколу не приблизил их к заключению соглашения. Растёт обеспокоенность тем, что Вестминстер может применить статью 16-ю, которая приостановит действие сделки и направит стороны на путь торговой войны. Опасения отчасти подтвердил своим заявлением в Брюсселе британский министр по вопросам "брексита" Дэвид Фрост.

Дэвид Фрост, британский министр по вопросам "брексита": "Мы не собираемся сегодня приводить в действие статью 16-ю, но она очень активно обсуждается с июля ... Время, отведённое на переговоры, истекает, и мы должны как можно скорее добиться в них прогресса, если хотим заключить соглашение".

После того, как ЕС принял пакет мер по оказанию помощи предприятиям в Северной Ирландии, он требует от Британии проявить гибкость в переговорном процессе.

Марош Шефчович, зампред Европейской комиссии:

"Это был большой шаг с нашей стороны. Но до сегодняшнего дня мы не видели никаких ответных действий со стороны Великобритании. Это вызывает разочарование. Я призываю британское правительство сотрудничать с нами честно. Сейчас ведётся много разговоров о 16-й статье. Никаких сомнений быть не должно: её использование с целью пересмотра положений протокола будет иметь серьёзные последствия".

Благодаря протоколу, подписанному в рамках сделки по "брекситу", Северная Ирландия сохранила членство в таможенном союзе ЕС. Контроль за соблюдением соглашения осуществляет Европейский Суд. Лондон хочет лишить его полномочий по надзору, внеся соответствующие поправки в протокол. Для Брюсселя это красная черта. Теперь Евросоюз готовится к разным сценариям развития событий, вплоть до разрыва торговых соглашений с Великобританией.