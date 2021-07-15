Амнистия после "Смуты"

В Северной Ирландии с недовольством узнали о планах правительства Соединенного Королевства представить к концу осени законопроект, предполагающий де-факто амнистию участников вооруженного конфликта, известного под названием The Troubles ("Смута"), активная фаза которого пришлась на последнюю треть XX века.

В Лондоне мотивируют это решение стремлением положить конец преследованию обеспечивавших безопасность в регионе военнослужащих королевских Вооруженных сил, многие из которых уже старше 70 лет.

"Приходится признать тяжелую и болезненную правду — расследования в большинстве случаев не смогут привести к успешному уголовному судопроизводству. Эти расследования разделяют общество, но вместе с тем не предоставляют ответ большинству пострадавших и близким погибших", — заявил британский министр по делам Северной Ирландии Брэндон Льюис.

Число убитых в ходе конфликта превышает 3,5 тыс. человек. Число пострадавших оценивается почти в 50 тыс.

В результате полной амнистии уголовной ответственности избегут и боевики из так называемой Временной ирландской республиканской армии.

Родственники многих жертв уже долгие годы ожидают вердикта правосудия. Должны состояться слушания по 36 коронерским расследованиям, связанным со смутой, в том числе убийства, в которых обвиняют членов вооруженных.

Сестра Джули Хэмблтон Максин погибла во время взрывов в пабах Бирмингема в 1974 году. "Это непростительное решение и оно позволит преступникам получить лицензию на массовые убийства. Оно также предоставить свободу действий всем потенциальным террористам, которые в будущем захотят нападать на британские города и безнаказанно убивать".

На этом фоне военные британской армии провели последний дневной уличный патруль на улицах Белфаста.