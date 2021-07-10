"Сезон маршей" в Северной Ирландии

В преддверии начала ежегодного "Сезона маршей" в Северной Ирландии лоялистские группы в пятницу вечером разожгли огромные костры по всей провинции. В Портадауне представители лоялистской общины соорудили гигантскую конструкцию высотой 64 метра из тысяч деревянных поддонов. Незадолго до полуночи они зажгли факелы и развели костер. Вскоре, под ликование собравшихся зрителей, горящее сооружение рухнуло.

Эта традиция восходит к 17 веку и является празднованием победы протестантского короля Вильгельма III Оранского над католическим королем Яковом II.

Кайл Рассел, комитет огня Эдгарстауна: "Я разжигаю этот костер с 12-13 лет и прекрасно понимаю где можно стоять, а где нельзя. Знания получаешь с опытом. Поэтому молодые ребята приходят к нам, помогают и учатся разводить костер. И это очень полезно для них, потому, что многие из них попадают в неприятности, а мы показываем как разжигать костер, следить за тем, чтобы все было в порядке".

После выхода Великобритании из ЕС напряженность между общинами Северной Ирландии возросла.

"Наши политики подвели людей, и люди выйдут на улицы в знак протеста. И это только начало. Ситуация будет обостряться, и если правительства ничего не сделают, она выйдет из-под контроля", - говорит этот местный житель.

Ожидается, что 12 июля по всей Северной Ирландии пройдет около сотни парадов протестантского братства Оранжевого ордена. Обычно проводится около 18 крупных собраний, но из-за ситуации с COVID марши будут более локальными.