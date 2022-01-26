Евросоюз предостерегает от милитаризации космоса

"Космос как арена стратегического, экономического и военного противостояния крупных держав". Такую тему обсуждали на Европейской космической конференции в Брюсселе. ЕС стремится сохранить и укрепить свои позиции в этом соперничестве.

Министр вооруженных сил Франции посетовала на то, что некоторые конкуренты пытаются ограничить или даже предотвратить доступ других в околоземное пространство. Участники дискуссии осудили уничтожение Россией в ноябре советского спутника космическим оружием, в результате чего на орбите образовалось много опасного мусора. Этот поступок США и НАТО посчитали безответственным. Его осудил и еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон:

«Космос - это сфера, за которую идёт всё большая борьба, это стратегическая сфера. Эту сферу нам, европейцам, необходимо охранять и защищать. Это особенно наглядно показал недавно запуск антиспутниковой ракеты. Она оставила повсюду обломки, которые могли бы поставить под угрозу наши собственные группировки, наши суверенные спутники, в том числе такие, какие очень полезны для нашей повседневной жизни: Галилей, Коперник...»

Приложения в обычном смартфоне используют сигналы от таких спутников десятки раз в день.

Околоземное пространство осваивают многие страны, организации и частные фирмы. В 2021 году только Китай осуществлял в среднем один запуск в неделю. Случаются аварии. В результате возрастают риски столкновения в космосе искусственных объектов и повреждения их обломками. Но потеря нескольких или даже одного спутника может принести на Земле реальные ущерб, о котором рассказал генеральный директор Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер:

«Только представьте, что будет, если отключить спутники на один день. Это будет катастрофа. Предсказывать погоду станет очень трудно. Конечно, что сможем жить дальше, не зная, когда пойдёт дождь, а когда выглянет солнцем, но это создаст большие сложности для экономики. Прогноз погоды из космоса приносит европейскому хозяйству пользы на 61 миллиард евро. А навигация! Если отключить спутники, транспорт перестанет ориентироваться. Телекоммуникации, фондовые биржи! Сегодня всё зависит от спутников, мы от них зависим, и эта зависимость будет увеличиваться в будущем».

Еврокомиссия собирается отреагировать на эти риски и укрепить космическую безопасность ЕС, представив в феврале предложения по управлению искусственными спутниками Земли.