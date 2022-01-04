Александр Вучич высоко отозвался о российских ракетах

Президент Сербии Александр Вучич на учениях 72-й бригады спецназначения осмотрел оружие и военную технику, полученную из России в декабре. Это бронемашины "Тигр" и противотанковые ракетные комплексы "Корнет", о которых глава республики отозвался очень высоко. Сербия — крупнейший в Европе покупатель российского оружия. В этом году Белград также планирует масштабные закупки, в том числе вертолётов.