Польская стена - "бесполезная трата денег"

Волна критики обрушалиась на правительство Польши из-за строительства забора на восточной границе.

Оно началось на днях. Цель: пресечь так называемые "гибридные атаки" со стороны Беларуси.

Поток мигрантов хлынул в эти районы летом. Варшава, как и Брюссель уверены, что это дело рук Минска, который стремится дестабилизировать ситуацию на границе с ЕС.

На возведение заградительных сооружений высотой 5,5 меторов и свыше 180 километров в длину уйдёт более 350 миллионов евро. "Бесполезная трата денег", считают правозащитники.

Наталья Геберт, активистка Grupa Granica:

"Стена - это преграда только для инвалидов, слабых, больных. Она не остановит отчаявшихся людей, которые бегут от опасности. Они не оставят попыток перебраться на ту сторону. На польско-белорусской границе в эти дни спокойнее, но это не значит, что беженцев там нет. Они есть, и мы почти каждый день вынуждены вмешиваться в ситуацию. Так с 1 по 20 января мы получили сигналы о помощи от почти 350 человек, больше 50 из них - дети".

По меньшей мере 12 мигрантов погибли в лесах и болотах в пограничной зоне. С приходом зимы условия ухудшились.

Часть территории на польско-белорусской границе до сих пор закрыта для НКО и журналистов. О том, что там происходит, и в какой ситуации находятся мигранты, ничего не известно.