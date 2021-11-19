Кому в миграционный кризис жить хорошо

Кому в миграционный кризис жить хорошоКомментарии
Программу "О положении Союза" из Брюсселя ведёт Штефан Гробе.
Европа борется с набирающей силу четвёртой волной Covid-19. А ситуация на восточных рубежах ЕС по-прежнему вызывает тревогу.
На этой неделе там наблюдались сцены насилия. Польские пограничники применили слезоточивый газ и водомёты против мигрантов, которые бросали в них камни. В четверг около 100 нелегалов, пытавшихся штурмовать границу, были задержаны. Варшава обвинила белорусских силовиков в том, что те повредили ограждения из колючей проволоки, чтобы мигранты могли перебраться на ту сторону.
Всё это лишь укрепило широко распространённое в Евросоюзе мнение о том, что лидер Беларуси Александр Лукашенко использует мигрантов в качестве оружия для достижения своих политических целей.
Жан-Ив Ле Дриан, министр иностранных дел Франции:
"Это торговля людьми огромных масштабов. Это недопустимо и непостижимо. Миграционные потоки - дело рук Лукашенко. Он использует их в качестве оружия. Лукашенко манипулирует миграционным потоком".
"Осторожная дипломатия" Меркель
Продолжает Штефан Гробе:
На этой неделе мы также наблюдали, как работает "осторожная дипломатия", направленная на ослабление напряжённости. Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель дважды разговаривала по телефону с Александром Лукашенко. После этих переговоров он дал понять, что теперь готов искать пути выхода из кризиса, который сам же помог создать.
Александр Лукашенко, президент Беларуси:
"Мы пришли к единому мнению, что эта эскалация никому не нужна - ни Европейскому Союзу, ни Беларуси. И допустить эскалации, как бы кому этого ни хотелось, - вплоть до горячего столкновения, - мы не можем".
Тем не менее, Польша, Эстония и Литва выразили недовольство инициативой Меркель, сетуя на то, что остались не у дел.
Габриэлиюс Ландсбергис, министр иностранных дел Литвы:
"Мы сегодня находимся в такой ситуации, когда, похоже, есть отдельная линия - переговоров с диктатором, нелегитимным президентом. Я считаю, что это печальный час для Европы".
Продолжает ведущий программы:
Председатель комитета по иностранным делам эстонского парламента даже предположил, что Меркель действовала в обход Польши, чтобы угодить Владимиру Путину. По убеждению многих, именно российский президент стоит за всем происходящим.
"Российский интерес"
Штефан Гробе:
К нам присоединился Андерс Фог Расмуссен, глава консалтинговой фирмы Rasmussen Global, бывший генсекретарь НАТО и экс-премьер-министр Дании. Добро пожаловать.
Давайте сначала поговорим о драматической ситуации с мигрантами на границе в Беларуси. Считаете ли вы Россию зачинщицей этого кризиса?
Андерс Фог Расмуссен:
"Абсолютно точно. Я считаю президента Лукашенко марионеткой. А президента Путина - кукловодом. Совершенно очевидно, что Путин поддерживает всё то, что может вызвать хаос в ЕС и в НАТО".
Штефан Гробе:
Мы также наблюдаем наращивание российских военных сил на границе с Украиной. Это просто провокация, или вы считаете, что существует серьёзная опасность вторжения России?
Андерс Фог Расмуссен:
"Увеличение военного присутствия России вдоль украинской границы представляет собой явную угрозу. Также существует явный риск того, что кризис с мигрантами в Беларуси используется как дымовая завеса для прикрытия военной агрессии против Украины. Если объединить миграционный кризис в Беларуси, наращивание военной мощи на украинской границе, повышение цен на газ, за которым также стоит Россия, то можно сделать вывод, что всё это подчинено одной цели - дестабилизировать ситуацию, посеять хаос".
"Дестабилизирующие манёвры"
Штефан Гробе:
У вас есть большой опыт наблюдения за Кремлём. Зачем это России, и почему именно сейчас?
Андерс Фог Расмуссен:
"Россия совершает все эти действия, потому что её конечная цель - раскол, а, возможно, распад Евросоюза и Североатланнтического альянса. Она выбрала этот момент, чтобы проверить Европу на прочность не в последнюю очередь потому, что в Берлине сейчас идут коалиционные переговоры. __Путин очень хорошо знает, что Партия зелёных получит ключевую роль в новом правительстве Германии. А зелёные заняли очень твёрдую позицию - против России и против Китая. И чтобы проверить нашу решимость, Путин и проводит эти дестабилизирующие манёвры в данным момент".
Штефан Гробе:
А какой бы совет вы дали вашим клиентам, которые хотят вести бизнес с Россией?
Андерс Фог Расмуссен:
"Я должен быть честным и сказать, что до тех пор, пока нынешний режим под руководством президента Путина находится в Кремле, у власти, Россия не будет безопасной и стабильной страной для ведения бизнеса".