Кому в миграционный кризис жить хорошо

Программу "О положении Союза" из Брюсселя ведёт Штефан Гробе.

Европа борется с набирающей силу четвёртой волной Covid-19. А ситуация на восточных рубежах ЕС по-прежнему вызывает тревогу.

На этой неделе там наблюдались сцены насилия. Польские пограничники применили слезоточивый газ и водомёты против мигрантов, которые бросали в них камни. В четверг около 100 нелегалов, пытавшихся штурмовать границу, были задержаны. Варшава обвинила белорусских силовиков в том, что те повредили ограждения из колючей проволоки, чтобы мигранты могли перебраться на ту сторону.

Всё это лишь укрепило широко распространённое в Евросоюзе мнение о том, что лидер Беларуси Александр Лукашенко использует мигрантов в качестве оружия для достижения своих политических целей.

Жан-Ив Ле Дриан, министр иностранных дел Франции:

"Это торговля людьми огромных масштабов. Это недопустимо и непостижимо. Миграционные потоки - дело рук Лукашенко. Он использует их в качестве оружия. Лукашенко манипулирует миграционным потоком".

"Осторожная дипломатия" Меркель

Продолжает Штефан Гробе:

На этой неделе мы также наблюдали, как работает "осторожная дипломатия", направленная на ослабление напряжённости. Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель дважды разговаривала по телефону с Александром Лукашенко. После этих переговоров он дал понять, что теперь готов искать пути выхода из кризиса, который сам же помог создать.

Александр Лукашенко, президент Беларуси:

"Мы пришли к единому мнению, что эта эскалация никому не нужна - ни Европейскому Союзу, ни Беларуси. И допустить эскалации, как бы кому этого ни хотелось, - вплоть до горячего столкновения, - мы не можем".

Тем не менее, Польша, Эстония и Литва выразили недовольство инициативой Меркель, сетуя на то, что остались не у дел.

Габриэлиюс Ландсбергис, министр иностранных дел Литвы:

"Мы сегодня находимся в такой ситуации, когда, похоже, есть отдельная линия - переговоров с диктатором, нелегитимным президентом. Я считаю, что это печальный час для Европы".

Продолжает ведущий программы:

Председатель комитета по иностранным делам эстонского парламента даже предположил, что Меркель действовала в обход Польши, чтобы угодить Владимиру Путину. По убеждению многих, именно российский президент стоит за всем происходящим.

"Российский интерес"

Штефан Гробе:

К нам присоединился Андерс Фог Расмуссен, глава консалтинговой фирмы Rasmussen Global, бывший генсекретарь НАТО и экс-премьер-министр Дании. Добро пожаловать.

Давайте сначала поговорим о драматической ситуации с мигрантами на границе в Беларуси. Считаете ли вы Россию зачинщицей этого кризиса?

Андерс Фог Расмуссен:

"Абсолютно точно. Я считаю президента Лукашенко марионеткой. А президента Путина - кукловодом. Совершенно очевидно, что Путин поддерживает всё то, что может вызвать хаос в ЕС и в НАТО".

Штефан Гробе:

Мы также наблюдаем наращивание российских военных сил на границе с Украиной. Это просто провокация, или вы считаете, что существует серьёзная опасность вторжения России?

Андерс Фог Расмуссен:

"Увеличение военного присутствия России вдоль украинской границы представляет собой явную угрозу. Также существует явный риск того, что кризис с мигрантами в Беларуси используется как дымовая завеса для прикрытия военной агрессии против Украины. Если объединить миграционный кризис в Беларуси, наращивание военной мощи на украинской границе, повышение цен на газ, за которым также стоит Россия, то можно сделать вывод, что всё это подчинено одной цели - дестабилизировать ситуацию, посеять хаос".

"Дестабилизирующие манёвры"

Штефан Гробе:

У вас есть большой опыт наблюдения за Кремлём. Зачем это России, и почему именно сейчас?

Андерс Фог Расмуссен:

"Россия совершает все эти действия, потому что её конечная цель - раскол, а, возможно, распад Евросоюза и Североатланнтического альянса. Она выбрала этот момент, чтобы проверить Европу на прочность не в последнюю очередь потому, что в Берлине сейчас идут коалиционные переговоры. __Путин очень хорошо знает, что Партия зелёных получит ключевую роль в новом правительстве Германии. А зелёные заняли очень твёрдую позицию - против России и против Китая. И чтобы проверить нашу решимость, Путин и проводит эти дестабилизирующие манёвры в данным момент".

Штефан Гробе:

А какой бы совет вы дали вашим клиентам, которые хотят вести бизнес с Россией?

Андерс Фог Расмуссен:

"Я должен быть честным и сказать, что до тех пор, пока нынешний режим под руководством президента Путина находится в Кремле, у власти, Россия не будет безопасной и стабильной страной для ведения бизнеса".