Скотленд-ярд взялся за расследование вечеринок в резиденции Бориса Джонсона

Скотленд-ярд начинает расследование по поводу вечеринок в резиденции премьер-министра Великобритании. Ранее столичная полиция неоднократно отказывалась связываться с этим делом, поскольку ведомство предпочитает не разбираться с нарушениями коронавирусных ограничений, если они имели место уже давно.

Кроме того, в Скотленд-ярде сразу подчеркнули, что по итогам предварительных разбирательств не нашли оснований для уголовных дел.

Крессида Дик, комиссар полиции Лондона:

"Я могу подтвердить, что лондонская полиция сейчас ведёт расследования в связи с несколькими мероприятиями, проходившими на Даунинг-стрит и Уайтхолл за последние два года, в связи с информацией о возможных нарушениях правил, связанных с ковид-19. Я должна подчеркнуть, что факт расследования не означает, что всем фигурантам во всех случаях грозит наказание".

Британское правительство уже ведёт собственное внутреннее расследование, причём не исключено, что его результаты будут обнародованы уже на этой неделе.

В то же время оппозиция и ряд общественных деятелей требуют отставки Бориса Джонсона: ведь сотрудники его кабинета предположительно нарушали правила, которые сами же и ввели.

Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании:

"Я приветствую решение полиции начать собственное расследование, поскольку я уверен, что это поможет прояснить это дело для общественности и подвести, наконец, под ним черту".

Джонсон неоднократно заявлял, что сам в таких мероприятиях не участвовал; но в понедельник выяснилось, что в июне 2020-го он отмечал свой день рождения на работе в большой компании — а в то время в стране действовало правило "больше шести не собираться".