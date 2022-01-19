Великобритания: Борис Джонсон снова заявил, что не уйдет в отставку

"Во имя Бога, уходи!" Этот отчаянный крик депутата-консерватора британского парламента резюмирует настроение многих однопартийцев Бориса Джонсона. Премьер-министр Соединенного Королевства оказался в центре громкого скандала из-за череды вечеринок на Даунинг стрит в период действия коронавирусных ограничений. Выступая в Палате общин Джонсон снова заявил, что не собирается в отставку. Когда от Джонсона потребовали взять на себя ответственность за произошедшее, он сказал:

"Полагаю, я неоднократно говорил Палате общин, что во время этой пандемии я беру ответственность на себя".

Поведение Джонсона вызвало невероятный гнев в его собственной партии. Некоторые дошли до точки кипения: так депутат Кристиан Уэйкфорд заявил, что перейдет в стан лейбористов. Лидер Лейбористской партии Кир Стармер вновь призвал Джонсона покинуть свой пост. При этом Стармер напомнил:

"В прошлом году Ее Величество королева сидела одна, когда прощалась с умершим супругом, замужем за которым она была 73 года. Она следовала установленным правилам в государстве, главой которого она является".

Борис Джонсон продолжает настаивать на том, что в резиденции премьера были не вечеринки, а рабочие мероприятия. По мнению депутата-консерватора Роджера Гейла, глава правительства обязан уйти в отставку.

Вот, что Гейл сказал Euronews: "В принципе, если у вас есть выпивка, еда, если вокруг вас люди, которые ведут себя непринужденно, это - вечеринка, а не рабочая встреча. В Палате общин Джонсон утверждал, что он не присутствовал на вечеринках на Даунинг стрит, тем самым он ввел депутатов в заблуждение. Это одна из причин, по которым он должен уйти".

В Великобритании ждут результатов внутреннего расследования по так называемому патигейт. Не исключено, что выводы доклада могут вынудить Джонсона подать в отставку.