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Великобритания

Борис Джонсон извиняется за новые вечеринки — теперь лично перед королевой

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 Павел Барсуков
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Некоторые британские СМИ теперь шутят, что кот Ларри, возможно, единственный непьющий обитатель Даунинг стрит, 10
Некоторые британские СМИ теперь шутят, что кот Ларри, возможно, единственный непьющий обитатель Даунинг стрит, 10   -   Авторское право  Kirsty Wigglesworth/Associated Press

Премьер-министр Великорбритании Борис Джонсон отправил личные извинения королеве Елизавете II за вечеринки в его резиденции. Оказалось, что в апреле прошлого года — во время траура по принцу Филиппу — в резиденции главы кабинета одновременно собрались две компании.

Бывший теперь уже директор премьера по коммуникациям, Джеймс Слэк, отмечал переход на другую работу — хотя ему прямо советовали так не делать. Организатор второй вечеринки не указан. Так или иначе, в определённый момент участники обеих объединились.

Роджер Гейл, консервативная партия:

"Я считаю события того дня абсолютно неприемлимыми и совершенно бестактными. Я не считаю премьер-министра лично ответственным за это, поскольку его тогда в резиденции не было. Но всё это, тем не менее, показывает уровень культуры, царящий на Даунинг-стрит, и произрастает она, очевидно, с верхних эшелонов, что недопустимо".

Сам Джонсон в вечеринках не участвовал: он находился в загородной резиденции. Но ранее ему пришлось извиняться и за своё участие — во встрече в мае 20-го, во время Первого локдауна. По словам премьера, он думал, что это было официальное мероприятие, и появился он там меньше чем на полчаса.