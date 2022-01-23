Сторонники независимости Шотландии призвали к отставке Бориса Джонсона

Сторонники независимости Шотландии провели акцию протеста в Глазго. Собравшиеся призвали к отставке премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на фоне скандала с вечеринками во время локдауна.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что обвинения в адрес Джонсона сводятся к коррупции. По её словам он своим действиями опорочил офис главы правительства.

Несколько депутатов Консервативной партии (по некоторым оценкам, их число может превышать 20 человек) направили письма об утрате доверия к премьеру в парламентский Комитет 1922, обладающий правом поставить на голосование в парламенте соответствующий вопрос. Для отставки главы правительства оппозиция вынуждена рассчитывать на голоса консерваторов, которые контролируют 359 мест из 650 в Палате общин.