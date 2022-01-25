Бориса Джонсона снова уличили в нарушении карантинных

Британского премьер-министра снова призывают к отставке. И вновь из-за предполагаемого нарушения ковидных ограничений. На этот раз выяснилось, что в июне 2020 года сотрудники правительства собрались на Даунинг-стрит, чтобы отпраздновать день рождения Бориса Джонсона.

На мероприятии во время локдауна присутствовали тридцать человек. Результаты расследования касающегося других вечеринок в правительственной резиденции должны быть опубликованы на этой неделе.