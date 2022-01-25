Харьков: "тревожные чемоданчики" на случай вторжения

Второй по величине город Украины, Харьков не теряет надежды на деэскалацию напряженности вокруг республики. Крупный промышленный и научный центр, Харьков расположен всего в 40 километрах от российской границы, и пока жизнь здесь течет так, как прежде. "Конечно, каждый чувствует себя неспокойно, когда на границе твоей страны сконцентрированы войска иностранного государства, - рассказывает молодой харьковчанин. - И , конечно, мы все переживаем. Но мы знаем, что с 2014 года Украина строит армию и мы на нее рассчитываем".

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский допустил, что объектом российской агрессии может оказаться и Харьков - под предлогом защиты его русскоязычного населения. Несмотря на то, что Москва отрицает военные планы в отношении Украины, харьковчане не могут сбрасывать риски со счетов. "Ощущение тревоги, конечно, есть, и не только среди моего окружения, но и в целом по городу, по стране, - рассказывает Алексей, еще один житель Харькова. - Но Украина живет в таком состоянии с 2104 года. Мы предприняли кое-какие меры на случай вторжения: у нас собраны "тревожные чемоданчики", все документы, все карты, деньги собраны в одном месте, чтобы в случае чего схватить это и сесть в машину".

Наш собеседник - один из тех, кто считает угрозу вторжения реальной. Мэр города Игорь Терехов заявил, что не позволит захватить Харьков, настаивая на высокой готовности украинских сил обороны. О том, что ситуация с безопасностью в республикесерьезна, но находится под контролем, заявил в видеообращении к нации и президент Зеленский.

Кейт Баклицкая, Euronews: "Несмотря на то, что Россия разместила на украинской границе более ста тысяч военных, которые могут быть задействованы для наступления в любой момент, люди здесь, в Харькове, продолжают жить своей повседневной жизнью, надеясь на лучшее, но готовясь к худшему".