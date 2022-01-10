Украина: "Только в НАТО!"Комментарии
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Жители Киева пристально следят за дипломатическими мероприятиями, направленными на разрядку напряженности на границе России с Украиной. Многие из них рассчитывают, что Запад не оставит их наедине с угрозой, которая, как им кажется, над ними нависла.
В Москве заявления о возможной агрессии против Украины называют провокацией, и требуют от США и их союзников соблюдения давних договоренностей о нерасширении НАТО на Восток. По данным российского президента Владимира Путина, по меньшей мере 50% процентов жителей Украины не хотят присоединения страны к Североатлантическому Альянсу.