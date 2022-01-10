Украина: "Только в НАТО!"

Жители Киева пристально следят за дипломатическими мероприятиями, направленными на разрядку напряженности на границе России с Украиной. Многие из них рассчитывают, что Запад не оставит их наедине с угрозой, которая, как им кажется, над ними нависла.

Я думаю, что в нынешней ситуации НАТО - лучший вариант для нас. А Россия со своими требованиями не может диктовать Украине, куда двигаться. Денис киевлянин

Никакого нейтрального государства, только в НАТО! И вообще, Россия - это враг, враг неадекватный. Врага нужно уничтожить и морально, и физически. Игорь Островский киевлянин

Я надеюсь на то, что американцы Украину одну не оставят и что они будут на стороне Украины. А Путина надо поставить на место. Эдуард Гарф киевлянин

В Москве заявления о возможной агрессии против Украины называют провокацией, и требуют от США и их союзников соблюдения давних договоренностей о нерасширении НАТО на Восток. По данным российского президента Владимира Путина, по меньшей мере 50% процентов жителей Украины не хотят присоединения страны к Североатлантическому Альянсу.