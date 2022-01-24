Украина: Запад демонстрирует единство

Украина: Запад демонстрирует единствоКомментарии
Страны НАТО стремятся продемонстрировать отсутствие разногласий по украинскому досье после скандальной отставки немецкого вице-адмирала Кая-Ахима Шёнбаха. Напомним, бывший главнокомандующий ВМС ФРГ высказался о том, Крым "никогда не вернется в состав Украины", а президент Путин, по его мнению, хочет "добиться уважения".
Госдеп США предписал семьям сотрудников посольства в Киеве покинуть Украину из-за "сохраняющейся опасности военных действий со стороны России". При желании это могут сделать и сами служащие дипмиссиии. Американским гражданам повторно рекомендовано воздержаться от поездок в Россию.
В понедельник состоится совет министров иностранных дел ЕС, в центре обсуждений - координация действий союзников.
Лондон накануне обвинил Россию в намерениях привести к власти на Украине про-российского политика, среди местных политиков, с которыми якобы общались российские спецслужбы, бывший украинский депутат Евгений Мураев.
США доставили на Украину уже две партии оружия и боеприпасов. О военной поддержке также заявили страны Балтии.