Украина: Запад демонстрирует единство

Страны НАТО стремятся продемонстрировать отсутствие разногласий по украинскому досье после скандальной отставки немецкого вице-адмирала Кая-Ахима Шёнбаха. Напомним, бывший главнокомандующий ВМС ФРГ высказался о том, Крым "никогда не вернется в состав Украины", а президент Путин, по его мнению, хочет "добиться уважения".

Прежде всего мы ясно дали понять, что в случае, если Россия перебросит военные силы на Украину, а такое уже случалось, ответ будет быстрым, жёстким и единым. Энтони Блинкен Госсекретарь США

Госдеп США предписал семьям сотрудников посольства в Киеве покинуть Украину из-за "сохраняющейся опасности военных действий со стороны России". При желании это могут сделать и сами служащие дипмиссиии. Американским гражданам повторно рекомендовано воздержаться от поездок в Россию.

В понедельник состоится совет министров иностранных дел ЕС, в центре обсуждений - координация действий союзников.

Нужно готовиться к сложной ситуации. Подготовить меню, если можно так выразиться, в котором будут и санкции и другие прописанные последствия. Не буду всё перечислять. Европейцы должны быть готовы дать отпор в любой момент. Клеман Бон Госсекретарь по европейским делам при МИД Франции

Лондон накануне обвинил Россию в намерениях привести к власти на Украине про-российского политика, среди местных политиков, с которыми якобы общались российские спецслужбы, бывший украинский депутат Евгений Мураев.

Хотелось бы донести две вещи: во-первых, Украина - свободная страна, её защищает международное право, судьба Украины в её руках, мы окажем ей поддержку в случае агрессии. Также хочу заявить нашим европейским союзникам по НАТО, Соединённым Штатам: мы с вами рядом, и наши позиции совпадают: если Россия примет решение напасть на Украину или установить там марионеточный режим, это обернется для неё серьезными последствиями. Доминик Рааб Заместитель премьер-министра Великобритании

США доставили на Украину уже две партии оружия и боеприпасов. О военной поддержке также заявили страны Балтии.