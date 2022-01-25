В Киев прибыл третий самолёт с американским оружием

В Киев прибывает новая партия оружия из США — уже третий самолёт за последние дни. Военные грузы Украина получает также из Великобритании и стран Балтии.

Европа продолжает призывать к деэскалации Россию. Эммануэль Макрон, президент Франции, которая сейчас председательствует в ЕС, готов обсудить происходящее лично с Владимиром Путиным уже в пятницу.

Эммануэль Макрон, президент Франции:

"Мы параллельно готовим общий ответ на случай агрессии. Если агрессия действительно произойдёт, то ответные шаги приведут к тому, что цена этой агрессии окажется очень высока".

Критике европейских соседей подвергается Берлин, который не только сам не поставляет Киеву оружие, но и запрещает Эстонии отправлять туда вооружение, сделанное в Германии.

Олаф Шольц, канцлер Германии:

"Федеральное правительство за минувшие годы не раз отказывалось от поставок летального оружия. Для этого есть причины, обоснованные событиями последних лет и десятилетий. Тем не менее, в последние годы мы делали очень многое для поддержки украинской экономики и развития демократии, в рамках наших финансовых возможностей и в рамках тех международных обязательств, которые у нас есть".

В Кремле повторяют, что не имеют никакого отношения к развёрнутой информационной кампании и ждут от США письменного ответа на свои предложения по безопасности.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России:

"Переговоры в нынешней стадии завершены. И перед тем, как будет понимание о том, как и когда мы будем продолжать, нужно получить тот самый пресловутый текст Мы надеемся, что это произойдет на этой неделе. То, что происходит и информационно, и де-факто со стороны США — нагнетание напряженности, мы с вами и вчера много об этом говорили, — здесь ничего не меняется".

В среду в Париже должна состояться встреча в "Нормандском формате": Германия, Россия, Украина и Франция. Это будет первый такой форум более чем за два года. Он пройдёт на уровне политических советников глав государств и все они ,как сообщается, уже подтвердили, что приедут.