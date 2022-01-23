Россия - Украина: напряжённость не спадает

Новая партия военной помощи на сумму в 60 млн долларов, направленная Соединёнными Штатами Украине и отправка Россией войск и боевых самолетов в Беларусь для совместных военных учений на украинской границе способствуют сохранению высокого градуса напряжённости.

После обвинений Лондона в том, что Москва "стремится навязать Киеву пророссийского лидера", Украина в воскресенье заявила, что продолжит "политику демонтажа любых олигархических и политических структур, которые могут способствовать дестабилизации страны или быть пособниками России".

В "Твиттере" британского внешнеполитического ведомства появилось в субботу сообщение о том, что Россия стремится заменить украинское правительство промосковской администрацией, и что бывший украинский депутат Евгений Мураев рассматривается как потенциальный кандидат.

Мураев - глава небольшой пророссийской партии "Наши", которая в настоящее время не имеет представителей в украинской Раде.

Заявление Великобритании о планах России поставить во главе Украины пророссийского лидера, в МИД РФ назвали "чушью" и "очередной дезинформацией", свидетельствующей о том, что "именно страны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряженности".

Запад отверг главные требования российских властей, отказавшись обещать, что Украина никогда не будет принята в НАТО, что войска и вооружение альянса не будут размещены у границ РФ, и что натовские силы будут отведены из Центральной и Восточной Европы.

В Ватикане папа римский Франциск выразил в воскресенье свою обеспокоенность ростом напряженности на российско-украинской границе и призвал провести на следующей неделе день молитвы за мир.