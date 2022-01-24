Сигналы из Брюсселя Киеву и Москве: ЕС успокаивает, НАТО развёртывает

Европейский Союз не собирается, по примеру Соединённых Штатов, приказывать эвакуироваться из Украины семьям сотрудников своих посольств в Киеве из опасений по поводу возможного российского вторжения в эту страну. Но ЕС будет един в противодействии такой агрессии. Об этом заявил Верховный представитель по внешней политике и безопасности после встречи в Брюсселе министров иностранных дел стран ЕС, в которой участвовал по видеосвязи Госсекретарь США:

«Выслушав секретаря Блинкена, я не думаю, что нам нужно предпринимать какие-либо пропорциональные меры в плане количества наших постоянных сотрудников на Украине, - сказал Жозеп Боррель. - Я думаю, среди стран-членов есть полное согласие о том, что не нужны какие-либо меры предосторожности. Я не думаю, что мы узнали что-то новое, способное усилить чувство страха перед немедленным нападением. Нет."

Россия назвала происходящее вокруг ситуации на её границе "информационной истерикой".

Тем временем НАТО планирует развернуть дополнительные боевые подразделения на Востоке своей территории в ответ на наращивание Россией военной мощи близ Украины. Это подтвердил генеральный секретарь НАТО на пресс-конференции в Брюсселе с министрами иностранных дел Швеции и Финляндии:

«Мы рассматриваем возможность дальнейшего усиления нашего присутствия в восточной части альянса, что может включать развертывание дополнительных боевых групп НАТО, - сказал Йенс Столтенберг. - Эти развертывания пропорциональны, они соответствуют нашим международным обязательствам, и они укрепляют европейскую безопасность для всех нас».

Ранее в понедельник председатель Еврокомиссии объявила, что ЕС предоставит Украине новый пакет финансовой помощи на сумму 1,2 млрд евро. Вдобавок, по словам Урсулы фон дер Ляйен, Брюссель «скоро начнет работу» над долгосрочным пакетом финансовой помощи Киеву, чтобы поддержать его усилия по модернизации страны.

Между тем Кремль заявил, что вина за эскалацию напряженности на Украине лежит на Вашингтоне и НАТО.